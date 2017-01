Focus op productie is een doodsteek voor de natuur

Brief van de dag: in Drenthe is de grutto op doorreis

Met instemming Frank Berendse gelezen over de intensivering van de landbouw ('Maak kiloknaller extreem duur', O&D, 31 januari). Zelf ben ik opgegroeid en woonachtig in Drenthe, waar ik de ontwikkelingen in de natuur en landbouw kritisch volg.



Hoewel veel mensen nog steeds idyllische plaatjes van hunebedden en paarse heide met schapen voor ogen hebben als ze aan Drenthe denken, bestaat 80 procent van Drenthe uit meer of minder intensief beheerde landbouwgronden. De hoeveelheid landbouwgrond in Drenthe is de afgelopen 40 jaar nauwelijks afgenomen. Wel zijn er nu minder boeren, maar de veehouders hebben met het loslaten van het melkquotum hun veestapel soms verdubbeld, ondanks de belofte dat niet te doen.



De landbouwgronden worden alleen nog maar gebruikt om hun overvloedige strontvoorraad op te injecteren. Er is een landschap ontstaan van eindeloze raaigras en maisvelden om het vee te voeden. In de reguliere landbouw is alles gericht op productie, waardoor het land en het water vergiftigd en uitgeput raakt. Het is een ratrace to the bottom en een doodsteek voor de natuur. Als je in Drenthe een grutto hoort of een wulp, dan is die op doorreis naar betere oorden. Vossen en kraaien krijgen vervolgens de schuld dat de broedpoging van het laatste paartje kieviten geen succes was, maar dat is dus niet de oorzaak. Totale verwoesting van biotopen is dat wel.



Siemen Dijkstra, Dwingeloo