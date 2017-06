Flitsfaillissement misbruiken om mensen op straat te gooien mag niet

Op 5 juli 2014 kwam juf Tilly - een engel die mijn kinderen liefdevol onder haar vleugels nam als ik uit werken ging - onverhoeds op straat te staan. De kinderopvangorganisatie was failliet, of toch niet, want even later bestond ze weer, zij het onder een andere naam. Van Estro naar SmallSteps in een halve dag, kwestie van naambordjes vervangen. Voor juf Tilly was geen plek in de opgelapte herberg: ze was afgedankt, een paar jaar voor haar pensioen, samen met duizend andere kinderopvangjuffen en -meesters, die per direct hun werk en inkomen kwijt waren, net als hun zorgvuldig opgespaarde vakantiedagen.