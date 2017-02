Fijn appen met je petekind, het kost enige moeite

Zijn moeder vertelde me dat hij dat appje aan haar had laten zien met de vraag: 'Gaat het wel goed met Arnon? Is hij ziek? Gaat hij dood of zo?'



Kennelijk was hij van mij geen liefdesbetuigingen gewend, eerder plagerijen, maar plagen is ook liefde.



Misschien moest ik hem eens bellen, dat was beter.