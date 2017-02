Fascisme en populisme lijken op elkaar, dat mag gezegd worden

Wansink stelt: populisme is niet gewelddadig, fascisme wel. En nee, de ernst van het geweld is niet te vergelijken met de jaren dertig. Godzijdank niet. Het is goed vragen te stellen, te twijfelen, argumenten te wegen en niet in de valkuil van de gemakzuchtige historische vergelijking te trappen. Maar doet Wansink dat niet zelf door de 'antifascisten' als het grote(re) gevaar voor te stellen door de jaren van rode terreur te noemen en de intimidatie van Pegida en de verstoring van partijbijeenkomsten van Alternative für Deutschland?



Hij noemt niet de intimidatie van burgemeesters die azc's wilden huisvesten, of het extreem-rechtse geweld in (in de jaren negentig, maar recent nog de 'kebab-moorden' door neonazi's), of de moord op de Britse politica Jo Cox door een rechts-extremist. Het is geen wedstrijdje, haast ik me te zeggen, maar Wansink heeft slechts oog voor één aspect van het populisme, en voor één aspect van het geweld. Voor een commentator van de Volkskrant is dat kwalijk.



Politici demoniseren in wie bezorgde burgers zich herkennen, helpt niet de problemen op te lossen, die de oorzaak vormen van de zorgen. Maar van de weeromstuit niet willen opmerken hoe die politici zelf te werk gaan, en met wie hun werkwijze valt te vergelijken, is ook onverstandig.