Ewald Engelen: Bonussen zijn de pest voor het bedrijfsleven

De oude opvatting

'De fixatie op bonussen is onzinnig en de Nederlandse bonusdiscussie overdreven. In 2007 schreef ik in een opinieartikel in NRC Handelsblad dat we bonussen moeten accepteren en moeten ophouden met eindeloos gekissebis over de hoogte daarvan. Ik was van mening dat we net als in de VS deze veelverdieners niet zouden moeten aanspreken op wat zij verdienden, maar veel meer op wat zij voor het algemeen belang deden met dat geld. Bonussen zijn niet het probleem, schreef ik.'