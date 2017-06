Even geen 'beleid' door het vormen van de regering: héérlijk

Fietstips

Als ervaren fietser in Europa, Azië, Zuid-Afrika en recent de VS lees ik met interesse maar ook met verbazing uw tips voor buitenlandse fietsers (Ten eerste, 14juni): 'Gebruik een paraplu op de fiets.' Hoezo? Lijkt me erg gevaarlijk. 'Gebruik uw bel alleen als het nodig is.' Onze ervaring is dat waarschuwen beter is. We kennen allemaal de racefietsers zonder bel. 'Fiets zij aan zij.' Achter elkaar aan fietsen is vaak beter. Waar is de waarschuwing voor slecht fietsende e-bikers, die vaak veel te snel rijden? En waar is de tip over een helm, zeker bij onervaren fietsers? In Nederland staan fietsongevallen afhankelijk van leeftijd op nummer 2 of 3 van de meest voorkomende ongevallen. In vrijwel alle landen heeft men respect voor fietsers en bieden auto's ruim baan. Frankrijk kent wetgeving en in de VS staan bordjes met de verplichte afstand bij het passeren door auto's. Veel automobilisten rijden in Nederland zeer fietsonvriendelijk. Waarschuwende woorden zijn beter dan luchthartigheid.



Herman Mencke, fietser en orthopedisch chirurg/traumatoloog, Heerenveen