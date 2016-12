Europa ontkomt niet aan langetermijnvisie op migratie

De kans op een zo noodzakelijk eenduidig en functionerend Europees asiel-, -migratie- en grensbeleid lijkt verspeeld

Het is wrang dat deze gebeurtenissen terugslaan op de miljoenen onschuldige burgers die juist voor diezelfde terreur hun land ontvluchten. Toch is het begrijpelijk dat Europa de vluchtelingenstroom wil controleren. Bij veel burgers heerst het gevoel dat het continent niet is opgewassen tegen zoveel vluchtelingen en dat verworven rechten en gedeelde waarden gevaar lopen. Het populisme dat deze gevoelens kanaliseert, splijt de Europese bevolking in toenemende mate. In reactie hierop ontwikkelde Europa vooral beleid dat erop gericht is om vluchtelingen en migranten tegen te houden.



Maar met die defensieve respons roept Europa juist ook problemen over zich af. De trage reactie vorig jaar op de instroom in Griekenland is heeft ertoe bijgedragen dat zich ongewenste migranten onder de vluchtelingen hebben gemengd en dat lidstaten hun eigen grenswachter zijn gaan spelen. Hiermee lijkt de kans op een zo noodzakelijk eenduidig en functionerend Europees asiel-, -migratie- en grensbeleid verspeeld.