Europa moet zich onderscheiden met eigen geluid

De EU moet hervormd worden, maar zich niet laten verscheuren door externe machten of interne dwazen

In korte tijd is het beeld van de EU gekanteld van een groeiend machtsblok en bloeiende waardengemeenschap tot een teer, zielig kasplantje. Beide beelden zijn overdreven - maar zeker is dat de alarmbel nu ook voor de EU zelf rinkelt. In deze omstandigheden is euroscepsis niet langer vrijblijvend, maar spelen met vuur. Toch blijven ook hier sommige politici hun euroscepsis uitventen als parmantige siervisjes die vrijwillig in een aquarium met haaien springen. De EU moet hervormd worden, maar zich niet laten verscheuren door externe machten of interne dwazen.



De grootste interne markt van de wereld blijft de beste verdediging tegen economische stormen. En de EU moet vasthouden aan het signaal aan Rusland dat we hier in de 21ste eeuw niet meer aan landjepik doen. De ruige omgeving noopt wel tot meer realisme: betere bewaking van de buitengrenzen, hogere defensie-uitgaven en een cultuuromslag inzake machtspolitiek.



Europa moet zich niet laten wegblazen door grote praters maar evenmin door mooipraters. Euroscepsis is niet gratis meer, maar postmoderne lariekoek evenmin. De op fatale illusies berustende anti-EU betogen van nationalisten moeten met meer zelfvertrouwen én meer realiteitszin worden bestreden. Juist met Trump in het Witte Huis, moet Europa zich onderscheiden met een eigen geluid.