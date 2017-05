Europa is het continent van de massasprint

Tot de onvermijdelijke opofferingen die je je als (passieve) liefhebber van de wielersport soms moet getroosten, is het kijken naar vlakke etappes in de Tour de France of de Giro d'Italia waarin niets van enige betekenis gebeurt. Daarmee heb ik meer uren vergooid dan me lief is. Maar in één opzicht heeft deze verkwisting van tijd me toch verrijkt: ik kan bogen op een groot inzicht in het verschijnsel kopgroep.