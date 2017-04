EU moet zich door Erdogan niet de wet laten voorschrijven

Op de eerste plaats klopt een aantal argumenten van Van Baar niet. Het is niet specifiek Nederlands om erkenning van de Armeense genocide aan de orde te stellen. Vrijwel alle westerse landen hebben dat gedaan. Ook is het niet waar dat Erdogan door ongodsdienstig Nederland voor geitenneuker wordt uitgemaakt (een Duitse komiek deed dat). Evenmin worden Nederlanders van Turkse afkomst voor terroristen uitgemaakt. Wel worden deze laatsten als hypernationalistisch gezien, maar dat is precies wat Van Baar zelf ook stelt.



Belangrijker nog dan deze onjuiste argumenten is de fout om een zwakke houding voor wijsheid aan te zien. Turkije is in economisch opzicht voor een groot deel afhankelijk van de Europese Unie. Andersom is dat niet het geval. Dat betekent dat Europa een veel sterkere onderhandelingspositie heeft dan Erdogan, als het maar bereid is om die macht in te zetten. Van wezenlijk belang is dat het hier ook gaat om beginselen waarop de EU is gebouwd, namelijk het bevorderen van democratie en rechtsstaat. De EU betaalt Turkije miljoenen om de rechtsstaat te bevorderen, terwijl die de laatste jaren door Erdogan in een steeds sneller tempo is afgebroken.