EU die ontwikkelingslanden arm hield, gaat nu anderen aanzetten tot eerlijke handel

Sinds 'de globalisering' is aangewezen als een van de voedingsbodems voor het aanhangen van Geert Wilders, Marine Le Pen en andere verliezers van verkiezingen, is het ook onder beleidsmakers in de mode geraakt om bezorgde geluiden te maken over de wilde wereldhandel. Pascal Lamy, voormalig eurocommissaris voor Handel, verwoordde het onlangs in NRC Handelsblad zo: globalisering afschaffen kan niet, mag niet zelfs, want 'als containers de grenzen over gaan, gaan legers niet'. 'Maar de markt temmen kan wel.'



Woensdag volgt de Europese Commissie met een pleidooi voor 'het aanpakken van de schadelijke gevolgen van globalisering'. Onze Brussel-correspondent berichtte er in de krant van dinsdag al over.