Erdogans Turkije past niet in de EU

Oude opvatting

'Turkije moet lid worden van de Europese Unie. Dat is voor zowel Turkije als voor de EU het beste. Het is een logische stap, want Turkije oriënteert zich op economisch, cultureel en politiek gebied al op Europa: het is lid van de Navo, van de Oeso, zit in de Raad van Europa. En Europa is sinds jaar en dag de belangrijkste handels- en investeringspartner. Ik geloofde heilig: toetreding maakt van Turkije een stabiel en democratisch land.



'Het was in de eerste regeerperiode van Erdogans AK-partij (2002 -2007) een enorme drijfveer voor hervormingen.