Erdogan is een gevaarlijke dictator

'Erdogan noemt Nederlanders 'nazi-overblijfselen' nadat Turkse minister toegang is ontzegd', kopte The New York Times. Erdogan is dol op nazivergelijkingen; eerder beschuldigde hij de Duitse overheid ervan nazimethoden te gebruiken. Mike Szymanski schreef in de Süddeutsche dat dat kwam omdat Erdogan niet zeker is dat hij het referendum gaat winnen dat Turkije moet veranderen in een Erdoganstaat.