Er zijn ergere overschotten denkbaar dan een uienoverschot

Nederland kampt met een uienoverschot van 100 miljoen kilo. Dat is veel, maar het is een nuttig overschot. Het typische van uien is namelijk dat ze altijd van pas komen. Van amateurkoks uit alle wereldkeukens tot en met Latijns-Amerikaanse soapactrices: allemaal hebben ze uien nodig.



Vergelijk dat eens met de 'onnuttige' overschotten in de planeconomieën van voormalig communistisch Europa. Wat heb je aan een overschot van 10 miljoen paperclips? Hoe kom je af van opslagplaatsen vol aandrijfriemen? Extra vervelend is de combinatie overschot-tekort. In Roemenië wemelde het van de winkels die veel te royaal in hun kroepoek van Ho Chi Minh zaten, maar waar de uien altijd op waren.