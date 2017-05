Er moet Europees antwoord op Chinese zijderoute komen

Vorige maand denderde een volgestouwde goederentrein het station van Hamburg binnen. Geen nieuws, ware het niet dat die trein helemaal uit China kwam. De Duitse minister van Transport was enthousiast. Deze trein, stelde hij, bereidde de weg voor een nieuwe Zijderoute. De vraag is of we daarover verheugd moeten zijn. De trein keerde leeg naar China terug en hoezeer Peking zich inspant om andere Europese landen voor het project te winnen, de invloed van de Zijderoute op de Europese economie is voorlopig negatief. De Chinese uitvoer langs de Zijderoute groeit; die van Europa krimpt, met tientallen miljarden. Met een belangrijke top in Peking in zicht, wordt het tijd dat Europa wakkerschiet.