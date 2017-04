Er moet een nieuw energie-akkoord komen dat geldt tot 2030

De politieke discussie in Nederland is de afgelopen jaren te veel gedomineerd door hypes

De politieke discussie in Nederland is de afgelopen jaren te veel gedomineerd door hypes. We hebben oneindig veel manuren besteed aan de vraag hoe het nu verder moet met Gronings aardgas en wanneer de kolencentrales sluiten. In Groningen lijkt verantwoorde extractie van aardgas, in combinatie met ruimhartige compensatie inclusief toekomstperspectief van de lokale bevolking, de enige logische weg voorwaarts.



De te vormen coalitie zou een overeenkomst moeten sluiten om de twee oudste nog opererende kolencentrales te sluiten, uiterlijk in 2019. Met het oog op het Nederlandse investeringsklimaat is het sluiten van de drie centrales die in 2014 hun deuren openden in alle eerlijkheid waanzin.



Meer aandacht voor innovatie, de vergroening van de Nederlandse economie in brede zin en het substantieel reduceren van de energievraag, zouden de speerpunten van het Nederlandse energie- en klimaatbeleid moeten zijn. De politiek zet het raamwerk neer en het maatschappelijk middenveld kan aan de slag om het energieakkoord 2 in te vullen.



Tim Boersma is onderzoeker aan Columbia University in New York.

Frank van Oordt is een energieconsultant bij de Wereldbank in Washington.