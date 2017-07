Er moet een nationaal museum voor slavernij komen om het historisch besef te vergroten

Brief van de dag: waar blijft het nationaal slavernijmuseum?

Dat Willem III namens Nederland in 1863 de slavernij in Suriname en de Antillen afschafte, was niet iets om de koning dankbaar voor te zijn. De echte reden was dat Suriname in die tijd van de belangrijkste suikerproducent van de wereld aan alle kanten voorbijgestreefd werd door Barbados, Jamaïca en Haïti. Het gevolg was dat de plantages failliet gingen en de plantagehouders tot armoede dreigden te vervallen. De eigenaren van de plantages, veelal in Amsterdam wonende notabelen, slaagden erin Nederland een tegemoetkoming van driehonderd gulden per slaaf te laten betalen aan de 'ongelukkige eigenaren die zich al zoo vele offers moesten getroosten'.



In totaal bedroeg de tegemoetkoming twaalf miljoen gulden tien procent van de rijksuitgaven in 1863. De meeste planters namen met het geld juichend het eerste de beste schip terug, vestigden zich in Amsterdamse herenhuizen en villa's aan de Vecht en lieten het zieltogende en zo goed als failliete land aan de nu bevrijde slaven die nauwelijks een idee hadden wat ze ermee aanmoesten. Er werd de nu 'vrije' Surinamers bovendien een jaarlijkse belasting opgelegd om het door de Nederlandse Staat geïnvesteerde geld uiteindelijk weer terug te krijgen. Zo werden de ontheemde bewoners van Suriname en Curaçao opgezadeld met de schier onmogelijke opdracht een land op te bouwen vanuit een vrijwel hopeloze situatie. Met een zo dramatische start is het een godswonder dat ze er uiteindelijk in geslaagd zijn een enigszins functionerende staat te creëren. Slavenhandel en slavernij waren officieel staatsbeleid. Nederland moet daarom voor dat verleden de verantwoordelijkheid aanvaarden door eindelijk, zoals Gibi Bacilio bepleit een oprecht excuus te maken. Het initiatief om een nationaal museum voor slavernij en de zwarte diaspora in te richten en het historisch besef onder Nederlanders te vergroten door een van de zwartste bladzijden uit onze geschiedenis zichtbaar te maken, verdient daarom ons aller steun.



Kees Uittenhout, Sprang-Capelle