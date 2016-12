Er komt een nieuwe elite

Verzuiling 2027

Mijn moeder vertelt het verhaal nog vaak. Zestien, dansles, hoe ze, trots en bang, met haar eerste vriendje thuiskwam. De deur werd zo voor zijn neus dichtgesmeten, een protestant kwam er niet in.



Dat ik 10 jaar geleden als katholiek in de kerk kon trouwen met een protestantse, dat was voor haar een overwinning op die tijd. Mijn dochter is nu vier. Over 10 jaar staat zij wellicht met Abdul of Ahmet voor de deur. Ik betrap me helaas op vergelijkbare gevoelens als mijn grootouders. Maar ik ga wel de deur opendoen.



Gijs Hagen, Soest