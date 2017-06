Er is veel voor te zeggen om het schoolzwemmen opnieuw verplicht te stellen

In 1991 deden nog 9 van de 10 basisscholen aan schoolzwemmen, nu is dat nog maar 1 op de 3

De tragedie is voor sommige basischolen aanleiding om te stoppen met schoolzwemmen. Als de docenten en de badmeesters veroordeeld worden, zullen meer scholen in de verleiding komen met de zwemlessen te stoppen.



In 1991 deden nog 9 van de 10 basisscholen aan schoolzwemmen, nu is dat nog maar 1 op de 3. Naast de kwestie van de verantwoordelijkheid voor de leerlingen, speelt ook het kostenaspect een rol. Soms springt de gemeente bij, in andere gevallen komen de kosten voor rekening van de school.



Tot 1985 was het schoolzwemmen een verplicht onderdeel van het lesprogramma van de basisschool. Die verplichting is afgeschaft, met als belangrijkste argument dat de meeste ouders hun kinderen zelf laten leren zwemmen. Zij beschouwen dat terecht als onmisbaar onderdeel van de opvoeding.