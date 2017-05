Eindigt het voetbal op economiepagina's?

Het AD had uiteraard een bijlage. Maar ook de chique 'hockeykrant' NRC Handelsblad had maandag de hele voorpagina ingeruimd voor het landskampioenschap van Feyenoord. Verderop had de NRC nog vijf pagina's over het feestje.



In het theoretische geval dat Feyenoord volgend jaar de Champions League wint, is er in Nederland onvoldoende papier om de club te huldigen. Voor wie niet van voetbal houdt, was het een geluk bij een ongeluk dat een dag later de kabinetsformatie mislukte en de Amerikaanse president Trump zich verder in de nesten werkte, want anders had de abonnee nog vier pagina's Dirk Kuijt moeten verteren.