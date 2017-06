Eerder opvang in de regio verbeteren dan investeren Nederlandse opvang asielzoekers

Vluchtelingen laat je toe omdat ze in het land van herkomst voor hun leven moeten vrezen en niet vanwege hun kansen op werk

Die kansen blijken trouwens veel kleiner dan verwacht, want diploma's van buiten de EU worden bij ons niet erkend en voor de meeste banen is de talenkennis van de asielzoekers onvoldoende en blijkbaar ook de vakkennis om als loodgieter, metselaar of automonteur aan de slag te gaan.



Volgens het CBS heeft slechts de helft van de vaak goed opgeleide vluchtelingen uit Iran na aankomst in Nederland werk gevonden en van de vluchtelingen uit Somalië nauwelijks een kwart. De rest is afhankelijk van uitkeringen. En dat is niet alleen in ons land het geval. Van de 162.000 asielaanvragers in Zweden in 2015 vonden er in het eerste jaar na aankomst nog geen 500 werk en in Duitsland zijn de kosten voor de opvang van asielzoekers in 2016 en 2017 gestegen tot 25 miljard euro per jaar, omdat slechts 10 procent van de asielzoekers erin slaagt om zelf in hun levensonderhoud te voorzien.