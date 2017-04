Een sterke man kun je in de Nederlandse politiek sowieso vergeten

In Nederland heerst verbazing over het feit dat veel Turken hebben gestemd voor een systeem waarbij de macht van het parlement drastisch wordt ingeperkt. Langs democratische weg de democratie om zeep helpen, daar lijken de Turken voor gekozen te hebben. Hitler wist dat ook te bereiken, maar dat was anders omdat der Führer pas populair werd bij de meerderheid van de bevolking toen hij de verkiezingen had afgeschaft.



Mogelijk is er in Turkije gezwendeld, maar dat neemt niet weg dat Erdogan ongeveer de helft van de stemmen heeft behaald. In percentages gemeten is dat aanzienlijk meer dan wat Hitler in 1932 en 1933 wist te bereiken.