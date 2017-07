Eén ontslagen kapster maakt nog geen riante vergoeding

De eerdere 4.000 euro van het Hof was voor de Hoge Raad onvoldoende hoog. © ANP Wij kunnen aan deze zeer uitzonderlijke zaak dus geen algemene conclusies verbinden

En laat het in de zaak van de kapster nu juist om extreme omstandigheden gaan. De werkgever was ver buiten zijn boekje gegaan en had alles in het werk gesteld om gratis van de werknemer af te komen. Een goed functionerende kapster opeens schoonmaakwerkzaamheden laten verrichten laat zich makkelijk kwalificeren als 'werknemertje wegpesten'. Een afwijzing van het UWV om de arbeidsovereenkomst op te zeggen, gevolgd door een ontslag in strijd met de geldende wettelijke voorschriften omdat de werkgever naar eigen zeggen 'er klaar mee was' kwalificeerde het hof terecht al als een 'rechteloze beëindiging'. Het gedrag van de werkgever laat zich dus makkelijk kwalificeren als ernstig verwijtbaar. Voor die extreme gevallen was en blijft de billijke vergoeding bedoeld. Niets nieuws onder de zon.



De bijzondere omstandigheden vormen in elke zaak het begin- en het eindpunt voor een rechterlijke beslissing. Wij kunnen aan deze zeer uitzonderlijke zaak dus geen algemene conclusies verbinden. De bewering van Sagel dat 'het er niet om gaat de werkgever te straffen, maar om wat billijk is voor de werknemer' gaat voorbij aan het feit dat de werkgever hier van de rechter terecht een flinke draai om de oren kreeg.