Een gelukkig nieuwjaar: op zoek naar geluk in 2017

Column Harriet Duurvoort

columnIk zou somber kunnen worden over 2017. Trump op de Amerikaanse troon, Wilders die hier lijkt af te stevenen op een verkiezingsoverwinning, Marine Le Pen ook. Aanslag na aanslag na aanslag. Iedereen bang, boos, rancuneus. We zijn zo gericht op ons gram halen dat we nauwelijks in de gaten hebben hoe zwampig de grond is waarop we allen staan, wij en de opponenten met wie we ruzie maken.