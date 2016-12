Een feestje aan de rand van het ravijn

Het model-Flinstone

Waar het huidige, postmoderne Europa kapotgaat aan de bizarre combinatie van chagrijn en gemakzucht, moet het nieuwe Europa in een post-Europese wereld het hebben van het besef dat alleen deze samenwerking de oude Europese natiestaten zal kunnen redden. Net als na 1945, ja. Het is allemaal een kwestie van perspectief. We zien Angela Merkel zich niet snel bezondigen aan nucleaire afschrikking, maar we moeten ergens beginnen. Europa als postmodern walhalla is uit, maar wat als je zegt: om ons heen staan tien reuzen met grote knotsen. Laten we ons door hen misbruiken of gaan we op elkaars schouders staan waardoor wij het grootste zijn? Het Fred Flinstone-model van Europese samenwerking, dat heeft de toekomst in een ruwere wereld.



Het is 31 december, een mooi moment voor grote opruiming in de bovenkamer. Bezie de zaken eens vanuit een andere hoek in de geruststellende wetenschap dat de wereld te complex aan het worden is om helemaal te bevatten. Sta er voor de grap eens bij stil dat de afgelopen kwarteeuw het leven voor honderden miljoenen mensen op deze wereld beter is geworden. Schrale troost? Lees dan een modern sprookjesboek over het basisinkomen. Bezorgd over het populisme? Het is de noodrem van de democratie. Landen die zulke bewegingen onderdrukken of negeren, maken veel erger mee. En als u wanhoopt over Europa, bedenk dan die 500 jaar werelddominantie best lang hebben geduurd, maar dat aan elk feestje een einde komt.



Bij mij gaat het zo: ik ben tv-series gaan kijken omdat ik in Rusland woonde, waar de tv slecht is, en omdat ik ze spannender vond dan de (wereld)politiek. Nu draait dat perspectief weer om en kunnen series niet tippen aan wat er dagelijks in het nieuws passeert. Als lemmingen rennen we op de afgrond af. Of is die afgrond ook maar virtual reality? De echte afgronden heten oorlog en honger. Zodra die in zicht komen, zullen we nostalgisch terugkijken naar de troebelen van 2016.