Een centrale regie bij de uitvoering van de Jeugdwet ontbreekt

Gemeenten vinden tastend hun weg vinden in 'de zorgzame samenleving'

'Gemeenten en organisaties voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering groeien in hun nieuwe rol', schreef de Inspectie Jeugdzorg vorige week in haar rapport over de gevolgen van de overheveling van deze taken van Rijk naar gemeenten. In deze positieve woorden ligt de vaststelling besloten dat gemeenten (nog) tekortschieten in de uitvoering van taken waarom ze niet hebben gevraagd en waarvoor ze onvoldoende financiële armslag menen te hebben. De Centrale Raad van Beroep, de hoogste bestuursrechter in ons land, laat het niet bij die vaststelling. Hij heeft gemeenten, ongevraagd, een 'spoorboekje' aan de hand gedaan voor een uitvoering van de Jeugdwet die de burger enige rechtszekerheid biedt.



Deze service voor gemeenten, die tastend hun weg vinden in de nieuwe werkelijkheid van 'de zorgzame samenleving', vloeit voort uit een oordeel van de Centrale Raad over de beslissing van de gemeente Steenwijkerland om niet langer financieel bij te dragen aan de begeleiding van een meisje met psychische problemen. Volgens de gemeente zou de moeder van het meisje deze taak op zich kunnen nemen. De bestuursrechter heeft zich niet uitgesproken over de vraag of de moeder daartoe in staat is. Wel stelde hij vast dat de gemeente onvoldoende zorgvuldig is geweest bij de beoordeling van haar hulpvraag.