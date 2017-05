Edith Schippers is duidelijk geen aanhanger van Cruijff

Ajax-coach Peter Bosz is een aanhanger van Johan Cruijff: hij wil in eerste instantie het publiek vermaken, het resultaat komt op de tweede plaats. Edith Schippers is duidelijk geen aanhanger van Johan Cruijff: alleen het resultaat telt. Zo kan het dat we naar de saaiste formatie ooit kijken. We zien vier nette heren die, na eerst de bal eindeloos rond te hebben gespeeld met geen enkele drang naar voren, uiteindelijk in alle redelijkheid concluderen, dat ze nu eenmaal verschillend over de zaken denken.