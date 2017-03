Brief van de dag: Stop machtsmisbruik, Drake

Naar aanleiding van het artikel over Drake van Robert van Gijssel ('Drake laat zijn fans wachten tot sint-juttemis', Ten eerste, 29 maart) wil ik nog iets toevoegen.



Want ik mis dat in het artikel. Het feit dat artiesten hun publiek nodeloos laten wachten of zelfs hun optreden meerdere keren annuleren is arrogantie ten top.



Drake is groot geworden door het publiek dat zijn muziek waardeerde. Dan past het niet je publiek teleur te stellen door je verwaande gedrag.



Drake waant zich nu in een monopoliepositie; dan ligt machtsmisbruik op de loer.



Loek Menheere, Ovezande