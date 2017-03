Doet TMG-soap vennootschapsadvocatuur likkebaarden?

Van de krant die in de woorden van wijlen Jan Blokker 'de thermometer in de billen van de samenleving had' kwam vijftig jaar nooit een wanklank naar buiten.



Het bastion van de Telegraaf Media Groep aan de Amsterdamse Basisweg was een even gesloten front als dat van de christelijk-gereformeerden in Staphorst. Onderlinge solidariteit was de manier om de schimpscheuten van de boze buitenwereld te trotseren. Alle ellende werd in de krant met chocoladeletters verkocht. Alleen over interne perikelen werd niet bericht. De vuile was bleef hoe dan ook binnen. Als er al een opstootje was, werd dat afgekocht met riante arbeidsvoorwaarden.