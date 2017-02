Doellijntechnologie kan, net als menselijke waarnemers, fouten maken

Brief van de dag: doellijntechnologie kan ook falen

Ik verbaas mij over de naïviteit waarmee spelers, media en publiek de absolute geldigheid hebben aanvaard van het oordeel van het doellijntechnologiesysteem dat zondag de Nederlandse voetbalcompetitie besliste. Natuurlijk, de PSV-spelers protesteerden, maar dat was meer uit automatisme dan op grond van oprechte twijfel. En twijfel is meer dan gerechtvaardigd, zoals iedereen met een basale wetenschappelijke intuïtie gemakkelijk kan nagaan. Duizend beelden per seconde lijkt heel veel, maar met balsnelheden tot zo'n 30 meter per seconde kan alleen dit aspect al 3cm bijdragen aan de onzekerheid. Nog helemaal afgezien van de intrinsieke meetonnauwkeurigheid en de complicaties bij een scrimmage waarbij niet alle camera's zicht op de bal houden en de driehoeksmeting een stuk minder betrouwbaar wordt. De claim van HawkEye dat de fout in de positie van de bal in elke denkbare omstandigheid ten hoogste 5 mm is, lijkt mij weinig meer dan een alternatief feit. Maar zelfs als dit waar zou zijn, dan is de wetenschappelijk juiste interpretatie van een dergelijke claim dat bij ongeveer 1op de 20 metingen een fout zal optreden van meer dan 1 cm (zo werkt dat nu eenmaal met statistiek). Gezien de flinterdunne marge die het systeem toonde, gevoegd bij het grotendeels afgeschermd zijn van de bal op het kritieke moment, schat ik op basis van deze waarneming de kans dat de situatie bij Feyenoord PSV daadwerkelijk een doelpunt was op weinig meer dan 50 procent. Wat de toegevoegde waarde van het systeem voor mij overigens niet ondermijnt. Het zou alleen getuigen van realisme als zou worden toegegeven dat ook dit systeem, net als de menselijke waarnemers, fouten kan maken, met als grote winst dat de marge vele malen kleiner is dan bij de menselijke inschatting. Maar niet nul.



Ernst van de Kerkhof, Sittard