Dirk Jan van Baar: 'Stevig' Nederland slaat met Turkije de plank mis'

De bordjes zijn verhangen

Wij bezien Turkije door het binnenlandse prisma van de VVD en de PVV

In 1923 ging de moderne Republiek van Atatürk van start met acht miljoen overlevenden (vooral analfabeten) in het armste deel van het door Europeanen tijdens de Eerste Wereldoorlog opgedeelde Osmaanse Rijk, terwijl het Koninkrijk der Nederlanden met zijn koloniale olierijkdommen zeventig miljoen onderdanen had, onder wie vijftig miljoen mohammedanen. Negentig jaar later zijn de bordjes verhangen, met vijfenzeventig miljoen Turken (en Koerden) in het eigen thuisland, en in de diaspora nog eens vijf miljoen met het vaderland verbonden migranten die vooral naar Europa zijn uitgezwermd. Daarbij heeft alleen Istanbul, een van de meest kosmopolitische steden ter wereld, met miljoenen vertakkingen naar de Anatolische provincie, al meer inwoners dan Nederland.



Klinkt er in Den Haag enig besef door van deze verhoudingen? Ik dacht het niet. Erger, wij bezien Turkije door het binnenlandse prisma van de VVD en de PVV, waarbij Wilders zich in 2004 van de moederpartij losmaakte vanwege een geschil over de Turkse toetreding tot de EU. Daarover wordt sinds lang onderhandeld, maar iedereen met kennis van zaken begrijpt dat dit een theoretische zaak is en dat Turkije nooit werkelijk EU-lid zal worden.



Maar Bolkestein en Wilders doen al jaren alsof dan de hel losbreekt. Alsof er met Marokkanen geen problemen genoeg zijn, worden ook Turken - die meer in eigen gemeenschappen leven en hypernationalistisch zijn - op de grote moslimhoop gegooid en voor fundamentalisten en terroristen gehouden. Is het dan gek dat Turken, die hun president door ongodsdienstig Nederland voor geitenneuker uitgemaakt horen worden, over islamofobie en stigmatisering klagen? Nee natuurlijk, en de Verlosser Erdogan, die in eigen land water in wijn heeft veranderd en onze Turken nodig heeft voor het winnen van een referendum, voelt dat perfect aan.