Die twee Hongaarse tomaten staan me bij als rood goud

Toevallig meen ik te weten hoe de 'oude' tomaat smaakt. Die at ik in 1987. Terwijl het vrije Europa zuchtte onder de Nederlandse waterbommen die de naam tomaat droegen, was ik op vakantie in Hongarije. Het communistische en Hongaarse voedselregime was zwaar, maar na een week belandden we in een dorpje waar de gastvrouw van het pension een paar tomaten uit haar eigen moestuintje opdiende.