Denk presenteert verrassend kabinet-Kuzu

Het motto van het kabinet-Kuzu is 'Huh?'

Denk is zelf getalsmatig niet nodig voor de coalitie, maar dat is volgens Kuzu geen probleem: 'Onze kracht is dat wij verschillen kunnen bundelen en ons kunnen inleven in de ander, om daar vervolgens positieve energie uit te putten. Denk is dus het bindmiddel van deze schizofrene coalitie. Ik schat in dat die samenwerking zonder ons heel lastig zou worden.'



PvdA-leider Lodewijk Asscher wordt minister van Turkije en Onderwijs. Hij is vereerd: 'Aanvankelijk wilde ik niet plaatsnemen in het kabinet, maar toen Kuzu mij vroeg, kon ik niet weigeren. Hij is een echte bruggenbouwer, een visionair, een groot staatsman, een Turk, een sociaal-democraat in hart en nieren en gewoon een heel fijn mens. Zo iemand kom je helaas maar één keer in je leven tegen.'



