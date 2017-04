Den Haag moet meer en betere leraren vinden

Had de Inspectie haar Onderwijsverslag niet beter in februari kunnen presenteren? Was de staat van het onderwijs dan wél een prominent thema geworden in de verkiezingscampagne? Die kans is groot, want het verslag leest als een noodkreet.



Het Nederlandse onderwijs presteert van oudsher uitstekend op internationale schaal, maar sinds enkele jaren zit de klad erin. De gemiddelde prestaties van Nederlandse leerlingen zijn stabiel of dalen. De top wordt smaller: het aantal leerlingen dat goed presteert, is sinds het begin van deze eeuw flink teruggelopen. Dat valt vooral op aan de bètakant. Het percentage leerlingen met hoge scores op rekenen, wiskunde en natuurwetenschappen daalt. Op de basisscholen gaan de rekenprestaties omlaag.