Deeltijdwerk is nadelig voor vrouw zelf én voor de maatschappij

Het spel en de knikkers

artikelNederland is het buitenbeentje, meldde het Sociaal Cultureel Planbureau deze week, in elk geval waar het deeltijdwerk betreft. Nergens in Europa is het verschil in gewerkte uren tussen jonge mannen en vrouwen zo groot als in Nederland. Zes op de tien jonge vrouwen (18-25 jaar) werkt in deeltijd, tegen drie op de tien mannen. Ook zonder kinderen.