Debat over waardig sterven schreeuwt om voorzichtigheid

Teruglezen: Dit gebeurde er in debat over het voltooid leven

Het debat over hulp bij het beeïndigen van een voltooid leven woedt in alle heftigheid. D66, GroenLinks, VVD, PvdA en 50Plus zijn voorstander van de 'stervensbegeleider, terwijl de christelijke partijen en de SP juist willen investeren in betere ouderenzorg, om ouderen 'zich niet waardeloos te laten voelen'. Lees terug wat er tot nu toe gebeurde in het voltooid leven-debat.



80 procent ziet af van zelfeuthanasie na gesprek met consulent

Wie zijn leven voltooid vindt en met een consulent in gesprek gaat over zelfdoding, stelt zelfeuthanasie vaak uit of ziet ervan af. Dat is ook het geval als de middelen om de doodswens te vervullen al in huis zijn gehaald. Weten dat het kan en hoe het kan, werkt geruststellend.



'Er is zó veel moed nodig om je leven te beëindigen'

Een 'levenseindebegeleider' heeft een belangrijke rol in de voorstellen van het kabinet en D66 voor regulering van zelfeuthanasie bij een voltooid leven. Consulent Catharina Vasterling (71) vertelt over de toenemende vraag naar hulp bij zelfdoding in haar praktijk. Lees het hele interview (+).