Debat over hoofddoek is rookgordijn voor genderongelijkheid

Vandaag zal het Europees Hof van Justitie uitspraak doen over de vraag of een verbod op het dragen van een hoofddoek in de privésector discriminerend is. We hopen dat het Europees Hof van Justitie zal opteren voor inclusie, gelijkheid, non-discriminatie en zelfbeschikking, waarden die centraal staan in Europa.



Meer dan een eeuw na de eerste Internationale Vrouwendag, blijft de strijd voor vrijheid en gelijkheid voor allen even belangrijk. De discussie over de hoofddoek is een afleiding, een rookgordijn om te voorkomen dat vraagtekens worden gezet bij het gebrek aan gendergelijkheid in onze samenleving van vandaag.