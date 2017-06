De zzp'er verdient het om belastingvoordeel te krijgen

Wie vastigheid wil, neemt genoegen met lagere inkomsten.

Het is goed dat deze ondernemers van de overheid wat ademruimte krijgen. Het probleem is vooral dat het geld niet op de juiste plek terechtkomt. De zzp'er zou het geld dat hij aan de belastingvoordelen te danken heeft, moeten gebruiken om voor een pensioen te sparen en zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. In de praktijk komt het daar vaak niet van. De tarieven waarvoor ze moeten werken, zijn te laag om veel opzij te kunnen zetten.



En zo komen we bij het echte probleem op de arbeidsmarkt. De onderhandelingspositie van zzp'ers is vaak zo slecht dat ze veel te weinig voor hun diensten kunnen vragen. In een gezonde arbeidsmarkt is er sprake van een uitruil van geld en zekerheid. Wie genoegen neemt met minder zekerheid, krijgt meer geld. Wie vastigheid wil, neemt genoegen met lagere inkomsten.



In veel sectoren is hier absoluut geen sprake van. Zzp'ers verdienen juist minder dan werknemers in vaste dienst. De belastingvoordelen worden gebruikt om die onrechtvaardigheid deels te compenseren.