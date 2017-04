De westerse cultuur heeft zichzelf slecht verdedigd

Tijdens de verkiezingscampagne schond Donald Trump bijna elke norm van staatsmanschap die de afgelopen eeuwen is ontstaan, en het bleek dat veel mensen dat niet erg vonden of het niet opmerkten. Het geloof in het Westen stortte in van binnenuit. Het is ongelofelijk hoe langzaam mensen opstaan om het te verdedigen.



Er zijn een paar eenzame stemmen geweest. Andrew Michta betreurt het verlies van westers zelfvertrouwen in een essay in The American Interest. Edward Luce geeft een antwoord op deze ontwikkeling in zijn aankomende boek The Retreat of Western Liberalism. Maar het 'liberalisme' is dociel geweest in de verdediging van zichzelf.



Dezer dagen wordt het hele idee van westerse beschaving verondersteld reactionair te zijn en onderdrukkend. Alles wat ik kan zeggen is: als je dacht dat dit reactionair en onderdrukkend was, wacht dan maar totdat je getrakteerd wordt op de wereld die erna komt.



David Brooks is columnist van The New York Times.