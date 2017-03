De werkgelukcoach leert je baan leuk te vinden

In Een 10 voor werkgeluk van werkgelukcoach Hanneke Dijkman gaan twee honden na elkaar kijken in een spiegelpaleis. De eerste hond komt daar oog in oog te staan met duizend boze honden. Als de tweede hond er aankomt, blijken in het spiegelpaleis inmiddels duizend blije honden te wonen. Deelnemers aan Dijkmans werkgelukweekenden in de Impact Hub in Rotterdam, kunnen zich de maandag erna meteen spiegelen in de koffieautomaat.



'Als je toch gaat werken, maak er dan iets leuks van', zegt Dijkman. Noem haar een pionier in een branche die zich in een gestaag toenemende populariteit mag verheugen.