De vruchten van de globalisering moeten worden herverdeeld

De vraag moet niet zijn of de globalisering moet doorzetten, maar wel hoe en vooral ook hoe snel

De stelling dat globalisering uiteindelijk goed is voor iedereen, is te gemakkelijk. Ja, het Bruto Nationaal Product stijgt. Maar als dat gepaard gaat met toenemende onzekerheid zal dat lang niet door iedereen als vooruitgang worden ervaren. De vraag moet niet zijn of de globalisering moet doorzetten, maar wel hoe en vooral ook hoe snel.



Het is aan de politiek om ervoor te zorgen dat iedereen in gelijke mate profiteert van de aantrekkende economie. De vruchten van de globalisering moeten via belastingen worden herverdeeld. Als dat niet lukt, zullen partijen die voor protectionisme pleiten, aan het langste eind trekken. De geschiedenis leert dat dat niet alleen slecht is voor de economie, maar ook voor de onderlinge verhoudingen in de wereld.