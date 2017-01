De verpletterend gewone tronies van terroristen

Je komt ze in België en Frankrijk nog wel tegen op stations. Verlaten politiekantoortjes, met op het raam voor de gesloten luxaflex een vaalblauwe of -gele poster met een vaag zwart-witportret. Daarboven in blokletters: 'Vermist'.



Altijd ben ik even stil blijven staan bij die drama's - want hoe ze ook aflopen, zelfs al is het goed, een drama was het. Ik kon (en kan) eindeloos staren naar zulke portretten. Ze hebben iets mysterieus, iets mythisch haast. Het zijn geen gewone mensen, maar voorbestemden die iets móést overkomen.