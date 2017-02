De verkiezingen gaan over Nederland, het buitenland is afgeschaft

Volgens Frank Kalshoven, zaterdag in de Volkskrant, verdient Nederland een andere verkiezingsstrijd. Ook vraagt hij zich af waarom PvdA en VVD hun economische succes niet claimen.



Zeker, burgers verdienen betere politici, politici verdienen betere burgers en vrijwel iedereen verdient het paradijs.



In dezelfde krant constateerde socioloog Jan Willem Duyvendak dat volgens de verkiezingsprogramma's vrijwel geen enkele partij geïnteresseerd is in de wereld buiten Nederland. De verkiezingen gaan dus over Nederland - het buitenland is afgeschaft -, niet over economie, maar over identiteit: vertel ons wie wij zijn.