De toevallige escalatie is het grootste gevaar van Trumps presidentschap

Wat Trump in plaats daarvan heeft, is generaals - James Mattis en H.R. McMaster en de andere generaals in zijn kabinet, plus natuurlijk de professionele militaire klasse zelf. En het is dit team van generaals - en niet een van de gebruikelijke buitenlands-politieke scholen - dat waarschijnlijk het staatsmanschap van Trump steeds meer zal sturen.



De professionele militairen beïnvloeden altijd het Amerikaanse buitenlandse beleid en militaire breinen zijn niet monolithisch (vraag maar aan generaal Michael Flynn). Maar het zou een nieuwe ontwikkeling zijn in de recente geschiedenis als het Amerikaanse beleid niet slechts beïnvloed, maar bepaald wordt door de militairen. Dat zou ook sterk beïnvloeden hoe de zwakker wordende Pax Americana verdedigd gaat worden in het Trumptijdperk.



Op bepaalde manieren belooft een door militairen aangestuurd buitenlands beleid meer gericht te zijn op stabiliteit dan andere benaderingen. Het zou minder vatbaar zijn voor ideologische ambities dan onder linkse haviken of neoconservatieven - en minder geneigd de VS te zien als agent van de democratische revolutie of als humanitaire engel der wrake. Maar ook sceptisch over veranderingen in onze strategische opstelling of het terugschroeven van bestaande verplichtingen - zaken die realisten en anti-interventionisten soms wel overwegen.