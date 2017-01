De sniper-tweet ging een eigen leven leiden

Mocht dit waar zijn, dan kan ik uw krant niet meer tijdens mijn lessen gebruiken mailde een stagecoördinator van een roc

Een deel der Twitter-natie wilde niet geloven dat ze het humoristisch had gemeend. Sterker, ze grepen de sniper-tweet gretig aan om de 'linkse, elitaire media' op de korrel te nemen, en dan met name de Volkskrant (in haar twitterbio verwijst ze naar het Volkskrant Magazine). Nadat Geert Wilders (ruim 754 duizend volgers) in het Engels had getwitterd dat een journalist van de 'Dutch newspaper @volkskrant' om een scherpschutter had gevraagd, ging de sniper-tweet rap de wereld over: van de VS tot Duitsland.



De ophef bleef niet beperkt tot de kleine, maar in mediakringen dominante Twitter-gemeenschap. De sniper-tweet en de Volkskrant-associatie gingen een eigen leven leiden, dat ook doorsijpelde naar de echte maatschappij. 'Graag vraag ik opheldering vanwege een tweet van uw journaliste', mailde een stagecoördinator van een roc, 'die een van mijn studenten vandaag onderschept heeft. Mocht dit waar zijn, dan kan ik uw krant niet meer tijdens mijn lessen gebruiken en zeer zeker niet adviseren als een betrouwbare objectieve krant.'



Er zijn ook lezers die aandringen op maatregelen tegen de interviewster. 'Als de betreffende journalist voor de Volkskrant blijft schrijven, keurt deze haar uitspraak goed', mailde er een. Die conclusie is mijns inziens nogal rigoureus en oneerlijk.



De journalist beging niet eerder zo'n vergissing. Het was een onbehouwen grap, die ze meteen heeft verwijderd en toegelicht. Bovendien werkt ze als freelancer. Redacteuren in vaste dienst, die bovenop het nieuws zitten, weten dat ze hun mening voor zich moeten houden omdat dit de schijn van vooringenomenheid kan wekken. Dat schaadt de onafhankelijkheid en geloofwaardigheid van de krant. Een freelancer heeft meer ruimte om op persoonlijke titel te twitteren, maar geniet daarentegen minder bescherming. De redactie kan een werkrelatie pardoes beëindigen.



De hoofdredacteur reageerde mild. Hij vindt het een onhandige actie, niet fijn voor de krant, maar ziet ook dat het was bedoeld als grap en dat de journalist - 'ze is al zes jaar een van onze topinterviewers' - genadeloos veel drek over zich heen kreeg.



Zaak gesloten. Althans deze.