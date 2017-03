De PvdA wil pas fuseren als er niks meer te fuseren valt

Ronald Plasterk, demissionair minister van Binnenlandse Zaken, stelde gisteren in een opiniestuk in deze krant een fusie voor tussen zijn partij, de PvdA, en GroenLinks. De SP mag er eventueel ook bij. Niet op enig moment in de toekomst, wanneer de PvdA enigszins is hersteld van de doodklap van de afgelopen verkiezingen, maar nu. 'Het moet, het kan, kom op voor het plan', schreef Plasterk. De inkt was nog niet droog, of Asscher had Het Plan al naar de prullenbak verwezen: 'Deze variant gaan we niet doen.'



Plasterk nam met het stuk alvast een voorschot op zijn terugkeer als opiniemaker.