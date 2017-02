De post-westerse wereldorde is al lang een feit

Pence slaagde er echter niet in zijn toehoorders in München gerust te stellen. Het was immers dezelfde Pence die in januari de Amerikaanse televisiekijkers had bezworen dat Michael Flynn, de destijds beoogde en inmiddels ontslagen veiligheidsadviseur, voor de inauguratie geen gemene zaak had gemaakt met de Russen over de sancties die Obama afkondigde.