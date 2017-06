De opkomst van Macron is nog verbijsterender dan die van Blair

Twintig jaar en 37 dagen geleden, op 2 mei 1997, werd in Groot-Brittannië Tony Blair, nog net geen 44, gekozen als de nieuwe premier. Labour boekte de grootste overwinning sinds mensenheugenis en bezette in het Lagerhuis 419 van de 659 zetels. Blair zette in op krachtige modernisering, doopte zijn partij om tot New Labour en Groot-Brittannië tot Cool Britannia.



Het waren mooie tijden om correspondent in Londen te zijn: de euforie was overal en het gezapige Engeland bruiste van enthousiasme. Als het paradijs ergens zou ontstaan - met minder nam Blair geen genoegen - dan was het in Londen en wijde omstreken.