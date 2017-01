De onmacht van Trump is de macht van Poetin

Jim Rutenberg beschrijft in The New York Times hoe sommige Republikeinen, bijvoorbeeld Sarah Palin, hun mening over Julian Assange hebben herzien. Ooit noemde Palin hem 'een anti-Amerikaanse agent met bloed aan zijn handen', tegenwoordig spreekt ze over een 'grote waarheidsverteller'. Reden voor de ommezwaai is de rol die WikiLeaks speelde bij het verspreiden van naar alle waarschijnlijkheid door Poetins agenten gestolen mails.



Assange heeft bovendien verklaard dat winst van Clinton de macht van de heersende klasse zou bevestigen. Merkwaardig dat Trumps winst niet de macht van de heersende klasse bevestigt.



Ook in het verleden zouden acties van WikiLeaks vooral het Westen hebben verzwakt, ten gunste van Rusland.