De Ombudsvrouw: 'Rutte houdt populisten eronder' te ambigu

Het lijkt een open deur, maar misschien is het slim om bij grote gebeurtenissen of gevoelige onderwerpen tegenspraak te organiseren. Dat kan kort en simpel: stel expliciet de vraag of een voorpagina op een andere manier kan worden opgevat dan de bedoeling is. Liefst aan iemand met een frisse blik, want betrokken redacteuren kennen de intentie.



In dit geval had 'populisten' vervangen kunnen worden door 'Wilders', al was het internationale dominokarakter dan verloren gegaan. Een eindredacteur oppert de kop: Rutte klopt 'verkeerde populisten' (inclusief aanhalingstekens). Kritiek dat de krant meegaat in een frame was er allicht niet mee ondervangen, wel was de meerkoppigheid van het populisme tot uitdrukking gebracht én wie het zegt. Accuraat en gelaagd in vier woorden.



